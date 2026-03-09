HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Index im Blick 09.03.2026

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich

Der TecDAX gab sich schlussendlich schwächer.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 1,14 Prozent auf 3 566,28 Punkte zurück. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 550,131 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 2,17 Prozent leichter bei 3 529,17 Punkten in den Handel, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 579,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 510,62 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der TecDAX noch bei 3 635,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 583,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, stand der TecDAX bei 3 795,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,60 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4,68 Prozent auf 77,15 EUR), Nagarro SE (+ 0,47 Prozent auf 53,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,43 Prozent auf 140,00 EUR), Nemetschek SE (-0,22 Prozent auf 69,05 EUR) und CANCOM SE (-0,42 Prozent auf 23,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), JENOPTIK (-3,52 Prozent auf 26,88 EUR), United Internet (-3,49 Prozent auf 27,08 EUR), Ottobock (-3,21 Prozent auf 55,75 EUR) und ATOSS Software (-3,15 Prozent auf 89,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 694 920 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

