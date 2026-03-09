HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Index im Blick
|
09.03.2026 17:58:49
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich
Der TecDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 1,14 Prozent auf 3 566,28 Punkte zurück. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 550,131 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 2,17 Prozent leichter bei 3 529,17 Punkten in den Handel, nach 3 607,48 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 579,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 510,62 Punkten.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der TecDAX noch bei 3 635,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 583,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, stand der TecDAX bei 3 795,16 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,60 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 510,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4,68 Prozent auf 77,15 EUR), Nagarro SE (+ 0,47 Prozent auf 53,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,43 Prozent auf 140,00 EUR), Nemetschek SE (-0,22 Prozent auf 69,05 EUR) und CANCOM SE (-0,42 Prozent auf 23,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-4,94 Prozent auf 37,17 EUR), JENOPTIK (-3,52 Prozent auf 26,88 EUR), United Internet (-3,49 Prozent auf 27,08 EUR), Ottobock (-3,21 Prozent auf 55,75 EUR) und ATOSS Software (-3,15 Prozent auf 89,10 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 694 920 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,683 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ottobock
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Ottobock
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.02.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|90,30
|-1,42%
|CANCOM SE
|24,10
|1,26%
|Deutsche Telekom AG
|32,64
|-0,21%
|Elmos Semiconductor
|142,00
|3,05%
|freenet AG
|27,42
|-0,15%
|HENSOLDT
|76,40
|3,10%
|JENOPTIK AG
|27,36
|-1,72%
|Nagarro SE
|54,30
|1,50%
|Nemetschek SE
|69,60
|0,58%
|Ottobock
|55,65
|-3,30%
|QIAGEN N.V.
|37,23
|-3,14%
|SAP SE
|172,96
|-0,21%
|Sartorius AG Vz.
|216,70
|-0,73%
|TeamViewer
|4,76
|0,34%
|United Internet AG
|27,10
|-3,42%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 565,41
|-1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.