Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent auf 3 005,90 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 430,623 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,169 Prozent auf 3 024,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 019,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 002,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 037,80 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 3 158,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der TecDAX mit 3 203,22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der TecDAX mit 2 670,82 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. 2 897,14 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 3,06 Prozent auf 70,65 EUR), United Internet (+ 1,48 Prozent auf 20,56 EUR), Telefonica Deutschland (+ 1,03 Prozent auf 1,71 EUR), freenet (+ 0,90 Prozent auf 22,38 EUR) und Kontron (+ 0,87 Prozent auf 18,50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil MorphoSys (-3,72 Prozent auf 24,87 EUR), AIXTRON SE (-2,70 Prozent auf 33,88 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,37 Prozent auf 80,86 EUR), ATOSS Software (-2,14 Prozent auf 191,80 EUR) und JENOPTIK (-2,00 Prozent auf 23,52 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 818 012 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 143,663 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die United Internet-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at