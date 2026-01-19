Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter

Der TecDAX gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,86 Prozent auf 3 681,17 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 569,939 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,640 Prozent tiefer bei 3 727,11 Punkten in den Handel, nach 3 751,10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 680,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 727,11 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 19.12.2025, einen Wert von 3 566,78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 656,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 586,86 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,57 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 612,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,15 Prozent auf 94,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 27,19 EUR), freenet (+ 0,00 Prozent auf 28,32 EUR), Nordex (-0,37 Prozent auf 32,02 EUR) und SMA Solar (-0,41 Prozent auf 33,64 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Drägerwerk (-5,57 Prozent auf 84,70 EUR), Siltronic (-5,34 Prozent auf 52,30 EUR), JENOPTIK (-5,00 Prozent auf 21,28 EUR), AIXTRON SE (-3,58 Prozent auf 19,25 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,44 Prozent auf 45,98 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 495 391 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 230,166 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

