Montagshandel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,15 Prozent auf 31 793,26 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 372,483 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,110 Prozent auf 31 780,89 Punkte an der Kurstafel, nach 31 746,12 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 713,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 800,28 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 30 302,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30 291,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der MDAX-Kurs bei 26 108,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,63 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 5,73 Prozent auf 2,62 EUR), Delivery Hero (+ 3,85 Prozent auf 26,71 EUR), Nemetschek SE (+ 3,34 Prozent auf 80,35 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,61 Prozent auf 102,40 EUR) und PUMA SE (+ 2,57 Prozent auf 18,98 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil KION GROUP (-3,13 Prozent auf 63,35 EUR), AUMOVIO (-1,87 Prozent auf 44,12 EUR), HUGO BOSS (-1,64 Prozent auf 34,23 EUR), Sartorius vz (-1,47 Prozent auf 255,00 EUR) und thyssenkrupp (-1,37 Prozent auf 11,16 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 368 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,907 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,18 erwartet. Im Index bietet die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at