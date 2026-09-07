Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,18 Prozent leichter bei 10 811,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,223 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 830,97 Punkten in den Handel, nach 10 831,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 830,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 795,87 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 10 901,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 10 368,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 208,21 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Admiral Group (+ 1,68 Prozent auf 38,80 GBP), Marks Spencer (+ 1,18 Prozent auf 3,92 GBP), Babcock International (+ 1,05 Prozent auf 10,01 GBP), BP (+ 0,91 Prozent auf 5,45 GBP) und Diploma (+ 0,84 Prozent auf 71,80 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-2,19 Prozent auf 30,77 GBP), Haleon (-1,98 Prozent auf 3,46 GBP), Smith Nephew (-1,93 Prozent auf 10,44 GBP), Diageo (-1,87 Prozent auf 16,26 GBP) und Endeavour Mining (-1,52 Prozent auf 46,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1 087 275 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 315,858 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at