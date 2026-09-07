Haleon Aktie

Haleon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance im Blick 07.09.2026 09:28:53

Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Das macht der FTSE 100 heute.

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,18 Prozent leichter bei 10 811,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,223 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 830,97 Punkten in den Handel, nach 10 831,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 830,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 795,87 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 10 901,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 10 368,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 208,21 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,64 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Admiral Group (+ 1,68 Prozent auf 38,80 GBP), Marks Spencer (+ 1,18 Prozent auf 3,92 GBP), Babcock International (+ 1,05 Prozent auf 10,01 GBP), BP (+ 0,91 Prozent auf 5,45 GBP) und Diploma (+ 0,84 Prozent auf 71,80 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-2,19 Prozent auf 30,77 GBP), Haleon (-1,98 Prozent auf 3,46 GBP), Smith Nephew (-1,93 Prozent auf 10,44 GBP), Diageo (-1,87 Prozent auf 16,26 GBP) und Endeavour Mining (-1,52 Prozent auf 46,51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1 087 275 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 315,858 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diploma PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Haleon PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 45,08 1,49% Admiral Group PLC
Babcock International 11,51 -0,52% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 -0,63% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,32 0,43% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 18,91 -1,94% Diageo plc
Diploma PLC 84,30 1,93% Diploma PLC
Endeavour Mining PLC 54,74 -0,40% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 35,50 -3,27% Fresnillo PLC
Haleon PLC 4,07 -1,36% Haleon PLC
HSBC Holdings plc 18,39 0,34% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,32 0,46% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,52 0,00% Marks & Spencer plc
Smith & Nephew plc 12,40 0,00% Smith & Nephew plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 824,86 -0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen