Montagshandel in London: FTSE 100 fällt mittags zurück

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 10 490,59 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,150 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,007 Prozent auf 10 498,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 497,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 532,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 478,40 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 10 471,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 582,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 941,12 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,42 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 4,50 Prozent auf 1,15 GBP), BT Group (+ 2,87 Prozent auf 1,95 GBP), Computacenter (+ 2,85 Prozent auf 45,81 GBP), Persimmon (+ 2,80 Prozent auf 10,66 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,29 Prozent auf 0,86 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil IG Group (-2,55 Prozent auf 17,60 GBP), International Consolidated Airlines (-1,81 Prozent auf 4,62 GBP), Fresnillo (-1,44 Prozent auf 25,98 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,37 Prozent auf 14,58 GBP) und Standard Chartered (-1,27 Prozent auf 20,98 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 17 333 875 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 296,644 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at