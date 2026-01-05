Bunzl Aktie
Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 9 990,62 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,883 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 9 951,45 Punkte an der Kurstafel, nach 9 951,14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 022,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 951,45 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, den Wert von 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 491,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 223,98 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 5,44 Prozent auf 34,33 GBP), BAE Systems (+ 5,05 Prozent auf 18,43 GBP), Fresnillo (+ 4,18 Prozent auf 34,92 GBP), Rolls-Royce (+ 3,38 Prozent auf 12,38 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 3,20 Prozent auf 45,20 EUR). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-3,78 Prozent auf 30,07 GBP), Admiral Group (-3,40 Prozent auf 30,41 GBP), Bunzl (-2,71 Prozent auf 20,08 GBP), BT Group (-2,64 Prozent auf 1,79 GBP) und BAT (-2,46 Prozent auf 40,86 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 43 254 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,034 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
