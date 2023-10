Montagshandel in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,33 Prozent aufwärts auf 7 624,46 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,443 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 599,60 Punkten, nach 7 599,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 634,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 584,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 711,38 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 434,57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, den Stand von 6 858,79 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,932 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 3,25 Prozent auf 6,61 GBP), Next (+ 1,78 Prozent auf 69,76 GBP), Severn Trent (+ 1,63 Prozent auf 24,87 GBP), BAT (+ 1,57 Prozent auf 24,86 GBP) und Rio Tinto (+ 1,56 Prozent auf 51,52 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Ocado Group (-5,54 Prozent auf 5,01 GBP), Intertek (-1,55 Prozent auf 41,36 GBP), Airtel Africa (-1,44 Prozent auf 1,17 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,20 Prozent auf 20,53 GBP) und Fresnillo (-1,16 Prozent auf 5,46 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 9 938 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 208,590 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Mit 11,26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

