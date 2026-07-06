Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Minus

Am Montag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,36 Prozent auf 10 640,41 Punkte nach unten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,189 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10 679,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 679,03 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 733,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 633,84 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 368,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 436,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 8 822,91 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,93 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit International Consolidated Airlines (+ 1,68 Prozent auf 4,86 GBP), RELX (+ 1,67 Prozent auf 23,73 GBP), Experian (+ 1,66) Prozent auf 26,88 GBP), IG Group (+ 1,45 Prozent auf 18,90 GBP) und Burberry (+ 1,39 Prozent auf 10,95 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil AstraZeneca (-2,78 Prozent auf 140,54 GBP), Halma (-2,59 Prozent auf 39,10 GBP), Games Workshop Group (-2,27 Prozent auf 206,60 GBP), Coca-Cola HBC (-2,22 Prozent auf 50,55 GBP) und Fresnillo (-2,19 Prozent auf 28,58 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 37 970 923 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 291,074 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at