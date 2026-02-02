Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus

Mit dem FTSE 100 geht es am Montagnachmittag aufwärts.

Um 15:41 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,99 Prozent auf 10 324,52 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,839 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 223,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 223,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 145,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 337,03 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 9 717,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 673,96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,75 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 337,03 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 4,30 Prozent auf 0,85 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3,30 Prozent auf 139,25 USD), International Consolidated Airlines (+ 2,64 Prozent auf 4,29 GBP), AstraZeneca (+ 2,54 Prozent auf 139,46 GBP) und Beazley (+ 2,47 Prozent auf 11,61 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-2,58 Prozent auf 2,13 GBP), BAE Systems (-2,20 Prozent auf 19,31 GBP), Metlen Energy Metals (-1,74 Prozent auf 45,22 EUR), BP (-1,00 Prozent auf 4,59 GBP) und WPP 2012 (-0,99 Prozent auf 2,99 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 70 181 779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 254,872 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 5,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at