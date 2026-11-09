Montagshandel in London: FTSE 100 notiert nachmittags im Plus

Mit dem FTSE 100 geht es am Montagnachmittag aufwärts.

Um 15:40 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,59 Prozent auf 10 736,49 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,246 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 673,36 Punkte an der Kurstafel, nach 10 673,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 654,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 769,48 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 10 552,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 10 901,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 682,57 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,89 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 5,94 Prozent auf 32,98 GBP), Endeavour Mining (+ 5,47 Prozent auf 43,18 GBP), Anglo American (+ 4,70 Prozent auf 38,75 GBP), Fresnillo (+ 4,58 Prozent auf 26,28 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 3,57 Prozent auf 4,49 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Whitbread (-1,98 Prozent auf 27,71 GBP), BAT (-1,77 Prozent auf 44,86 GBP), BP (-1,47 Prozent auf 5,51 GBP), Imperial Brands (-1,45 Prozent auf 29,30 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,42 Prozent auf 93,28 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40 062 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,925 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at