Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|FTSE 100 aktuell
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13.04.2026 12:27:01
Montagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer
Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent auf 10 562,83 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,014 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 10 601,45 Punkte an der Kurstafel, nach 10 600,53 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 607,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 10 528,57 Einheiten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 137,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 7 964,18 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,15 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Admiral Group (+ 1,87 Prozent auf 33,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,76 Prozent auf 34,81 GBP), BP (+ 1,57 Prozent auf 5,83 GBP), Pearson (+ 1,15 Prozent auf 10,09 GBP) und Imperial Brands (+ 1,13 Prozent auf 31,19 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil easyJet (-4,10 Prozent auf 3,70 GBP), Associated British Foods (-3,20 Prozent auf 18,59 GBP), Ocado Group (-3,07 Prozent auf 1,82 GBP), International Consolidated Airlines (-2,83 Prozent auf 3,77 GBP) und RS Group (-2,13 Prozent auf 5,76 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 17 846 398 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 271,235 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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