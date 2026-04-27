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FTSE 100 im Fokus 27.04.2026 17:58:48

Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone

Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsende schwächer.

Am Montag verlor der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,56 Prozent auf 10 321,09 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,970 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent leichter bei 10 378,53 Punkten in den Handel, nach 10 379,08 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 410,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 318,32 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 27.03.2026, den Wert von 9 967,35 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 27.01.2026, einen Stand von 10 207,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 8 415,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 2,23 Prozent auf 11,73 GBP), Smith Nephew (+ 2,07 Prozent auf 11,82 GBP), Standard Chartered (+ 1,23 Prozent auf 17,64 GBP), M&G (+ 1,15 Prozent auf 2,98 GBP) und Frasers Group (+ 1,14 Prozent auf 6,67 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Entain (-5,44 Prozent auf 5,67 GBP), Marks Spencer (-4,80 Prozent auf 3,30 GBP), J Sainsbury (-3,34 Prozent auf 3,33 GBP), Weir Group (-3,14 Prozent auf 29,02 GBP) und Ocado Group (-2,99 Prozent auf 2,04 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 108 542 880 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 262,027 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 30,25 -1,05% 3i plc
Burberry plc 13,55 1,23% Burberry plc
Entain PLC Registered Shs 6,54 -5,41% Entain PLC Registered Shs
Frasers Group PLC Registered Shs 7,75 1,31% Frasers Group PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,24 0,07% HSBC Holdings plc
J. Sainsbury plc 3,88 -3,63% J. Sainsbury plc
Legal & General plc 2,94 -1,21% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,13 0,09% Lloyds Banking Group
M&G PLC Registered Shs 3,45 0,00% M&G PLC Registered Shs
Marks & Spencer plc 3,82 -4,50% Marks & Spencer plc
Ocado Group PLC 2,39 -1,65% Ocado Group PLC
Smith & Nephew plc 13,70 1,48% Smith & Nephew plc
Standard Chartered plc 20,47 1,54% Standard Chartered plc
Weir Group PLC 33,60 -4,55% Weir Group PLC

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FTSE 100 10 321,09 -0,56%

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