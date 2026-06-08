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LSE-Handel im Blick 08.06.2026 17:59:11

Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

So performte der FTSE 100 am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich schloss der FTSE 100 am Montag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 10 373,20 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,972 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 10 369,05 Punkte an der Kurstafel, nach 10 368,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 409,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 319,17 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 233,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 284,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 837,91 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,24 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Flutter Entertainment (+ 4,97 Prozent auf 78,98 GBP), Entain (+ 2,59 Prozent auf 5,70 GBP), Ocado Group (+ 2,55 Prozent auf 2,05 GBP), Intertek (+ 2,11 Prozent auf 55,70 GBP) und BT Group (+ 1,49 Prozent auf 2,05 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-2,84 Prozent auf 14,38 GBP), Barratt Developments (-2,39 Prozent auf 2,53 GBP), Marks Spencer (-1,84 Prozent auf 3,58 GBP), Haleon (-1,78 Prozent auf 3,31 GBP) und Melrose Industries (-1,67 Prozent auf 4,60 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 115 140 167 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 270,579 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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