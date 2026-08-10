Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Fokus 10.08.2026 09:28:28

Montagshandel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels

Montagshandel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels

So bewegt sich der FTSE 100 am Montagmorgen.

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,14 Prozent auf 10 885,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,256 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 901,09 Punkten, nach 10 901,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 878,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 910,87 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 497,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 233,07 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 9 095,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,39 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit StJamess Place (+ 1,39 Prozent auf 11,63 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,36 Prozent auf 14,15 GBP), Glencore (+ 1,33 Prozent auf 5,64 GBP), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 120,22 GBP) und IG Group (+ 0,74 Prozent auf 13,53 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Coca-Cola HBC (-2,54 Prozent auf 48,34 GBP), Legal General (-1,36 Prozent auf 3,12 GBP), Diageo (-1,34 Prozent auf 17,66 GBP), Admiral Group (-1,29 Prozent auf 38,36 GBP) und BAT (-1,22 Prozent auf 43,67 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 466 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 306,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Legal & General plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 44,54 -2,54% Admiral Group PLC
AstraZeneca PLC 139,00 -0,18% AstraZeneca PLC
Babcock International 13,90 0,29% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BAT PLC (British American Tobacco) 50,38 -2,29% BAT PLC (British American Tobacco)
Coca-Cola HBC AG 55,30 -2,30% Coca-Cola HBC AG
Diageo plc 20,91 1,16% Diageo plc
Glencore plc 6,60 1,54% Glencore plc
HSBC Holdings plc 17,85 -0,58% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,85 1,67% IG Group Holdings PLC
Legal & General plc 3,65 -1,03% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,35 0,49% Lloyds Banking Group
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 16,49 0,33% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
St.James's Place PLC 13,50 0,00% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 860,78 -0,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas leichter -- DAX kaum verändert -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben leicht nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen