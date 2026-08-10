Montagshandel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Montagshandels

So bewegt sich der FTSE 100 am Montagmorgen.

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,14 Prozent auf 10 885,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,256 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 901,09 Punkten, nach 10 901,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 878,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 910,87 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 497,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 233,07 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 9 095,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,39 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit StJamess Place (+ 1,39 Prozent auf 11,63 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,36 Prozent auf 14,15 GBP), Glencore (+ 1,33 Prozent auf 5,64 GBP), AstraZeneca (+ 1,06 Prozent auf 120,22 GBP) und IG Group (+ 0,74 Prozent auf 13,53 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Coca-Cola HBC (-2,54 Prozent auf 48,34 GBP), Legal General (-1,36 Prozent auf 3,12 GBP), Diageo (-1,34 Prozent auf 17,66 GBP), Admiral Group (-1,29 Prozent auf 38,36 GBP) und BAT (-1,22 Prozent auf 43,67 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 466 024 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 306,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at