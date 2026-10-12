Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,59 Prozent stärker bei 10 614,54 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,181 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 551,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 552,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 614,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 549,64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 10 650,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der FTSE 100 10 497,29 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 427,47 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,67 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Standard Life (+ 2,12 Prozent auf 8,67 GBP), Standard Chartered (+ 2,03 Prozent auf 21,62 GBP), HSBC (+ 1,95 Prozent auf 14,23 GBP), Barclays (+ 1,59 Prozent auf 4,37 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1,53 Prozent auf 1,03 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Informa (-1,85 Prozent auf 8,79 GBP), WPP 2012 (-1,04 Prozent auf 3,82 GBP), Vodafone Group (-1,01 Prozent auf 1,17 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,01 Prozent auf 157,45 USD) und Ithaca Energy (-0,70 Prozent auf 2,83 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 858 763 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,874 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at