Montagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Abgaben

Am Montag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10 857,70 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,242 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 868,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 868,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10 832,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 917,41 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, mit 10 363,93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 068,58 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,11 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 3,82 Prozent auf 3,05 GBP), Rentokil Initial (+ 3,48 Prozent auf 3,57 GBP), Smith Nephew (+ 3,32) Prozent auf 11,97 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,23 Prozent auf 19,49 GBP) und StJamess Place (+ 3,13 Prozent auf 10,87 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil AstraZeneca (-8,96 Prozent auf 115,00 GBP), IG Group (-6,10 Prozent auf 13,71 GBP), Coca-Cola HBC (-2,51 Prozent auf 48,84 GBP), BAT (-2,28 Prozent auf 44,66 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,21 Prozent auf 157,15 USD) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 90 426 644 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 316,297 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at