Montagshandel in Moskau: RTS letztendlich fester

So bewegte sich der RTS am Montag zum Handelsende.

Am Montag verbuchte der RTS via MICEX letztendlich ein Plus in Höhe von 0,90 Prozent auf 1 117,43 Punkte. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 6,406 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,154 Prozent auf 1 105,73 Punkte an der Kurstafel, nach 1 107,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag heute bei 1 103,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 117,58 Punkten erreichte.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wurde der RTS mit 1 034,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, stand der RTS bei 1 000,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, den Stand von 1 158,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 16,03 Prozent. Bei 1 117,58 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Bei 900,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

RTS-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell Rostelecom PJSC (+ 3,96 Prozent auf 81,45 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 2,76 Prozent auf 76,35 RUB), Severstal (+ 1,58 Prozent auf 1 388,40 RUB), Sberbank Pref (+ 1,38 Prozent auf 283,16 RUB) und Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (+ 1,26 Prozent auf 278,25 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind derweil SOLLERS (-7,32 Prozent auf 785,00 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (-2,97 Prozent auf 204,84 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-2,59 Prozent auf 2,26 RUB), Bashneft (-1,75 Prozent auf 2 243,00 RUB) und LSR (-1,50 Prozent auf 696,80 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 712 970 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit 6,403 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

RTS-Fundamentaldaten im Blick

Im RTS weist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gazprom PJSC-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 49,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

