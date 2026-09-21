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Index-Performance im Blick 21.09.2026 22:34:45

Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,71 Prozent auf 52 048,83 Punkte nach oben. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25,180 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,279 Prozent auf 51 826,78 Punkte an der Kurstafel, nach 51 682,64 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 128,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 51 747,68 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53 277,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 51 564,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 46 315,27 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,58 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,30 Prozent auf 227,38 USD), Amgen (+ 1,95 Prozent auf 393,16 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,88 Prozent auf 350,87 USD), Amazon (+ 1,87 Prozent auf 258,45 USD) und Goldman Sachs (+ 1,85 Prozent auf 959,39 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,79 Prozent auf 203,67 USD), Home Depot (-1,35 Prozent auf 259,35 EUR), Coca-Cola (-1,28 Prozent auf 87,12 USD), Travelers (-0,93 Prozent auf 371,13 USD) und Salesforce (-0,63 Prozent auf 236,42 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 32 229 368 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,667 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,60 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 52 048,83 0,71%

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