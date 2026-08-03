Montagshandel in New York: Dow Jones am Montagmittag im Plus

Der Dow Jones befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 1,01 Prozent höher bei 53 017,72 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,476 Prozent auf 52 235,03 Punkte an der Kurstafel, nach 52 485,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 53 224,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 759,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Stand von 52 900,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 49 499,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 43 588,58 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,58 Prozent. Bei 53 289,30 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 5,20 Prozent auf 285,71 USD), Microsoft (+ 4,97 Prozent auf 487,83 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,92 Prozent auf 374,20 USD), Boeing (+ 4,86 Prozent auf 226,64 USD) und NVIDIA (+ 2,91 Prozent auf 206,60 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Merck (-2,05 Prozent auf 127,53 USD), Apple (-1,84 Prozent auf 303,22 USD), Amgen (-1,44 Prozent auf 379,63 USD), Johnson Johnson (-1,31 Prozent auf 252,99 USD) und Chevron (-1,12 Prozent auf 194,62 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 426 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,215 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at