IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Index-Bewegung
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06.04.2026 20:04:16
Montagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain
Um 20:02 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,02 Prozent auf 46 515,10 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,133 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,076 Prozent leichter bei 46 469,36 Punkten, nach 46 504,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 354,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46 701,10 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 47 501,55 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.01.2026, den Wert von 49 462,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38 314,86 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 3,86 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,35 Prozent auf 281,00 USD), Boeing (+ 1,29 Prozent auf 210,90 USD), American Express (+ 1,13 Prozent auf 303,58 USD), Apple (+ 0,97 Prozent auf 258,41 USD) und Amazon (+ 0,89 Prozent auf 211,64 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amgen (-1,76 Prozent auf 341,83 USD), Honeywell (-1,21 Prozent auf 226,67 USD), IBM (-0,83 Prozent auf 246,11 USD), Salesforce (-0,82 Prozent auf 185,64 USD) und Johnson Johnson (-0,82 Prozent auf 241,05 USD) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 781 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,740 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick
Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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