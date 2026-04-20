Montagshandel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu

Der Dow Jones knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,04 Prozent höher bei 49 467,82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,359 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,33 Prozent tiefer bei 48 788,81 Punkten in den Montagshandel, nach 49 447,43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 385,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49 489,63 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 20.03.2026, den Stand von 45 577,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, stand der Dow Jones bei 48 488,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, notierte der Dow Jones bei 39 142,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,70 Prozent auf 185,24 USD), JPMorgan Chase (+ 1,19 Prozent auf 313,98 USD), Travelers (+ 1,13 Prozent auf 304,22 USD), Walmart (+ 0,95 Prozent auf 128,71 USD) und Apple (+ 0,94 Prozent auf 272,77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-1,33 Prozent auf 247,24 USD), Microsoft (-1,23 Prozent auf 417,59 USD), Sherwin-Williams (-1,09 Prozent auf 341,77 USD), Merck (-0,90 Prozent auf 118,00 USD) und NVIDIA (-0,88 Prozent auf 199,91 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 331 153 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at