Montagshandel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Am Montag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 50 786,01 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,285 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,46 Prozent auf 51 610,02 Punkte an der Kurstafel, nach 50 866,78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51 277,15 Punkte, das Tagestief hingegen 50 732,35 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.05.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49 609,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 47 501,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der Dow Jones bei 42 762,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,97 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 2,06 Prozent auf 124,15 USD), UnitedHealth (+ 1,78 Prozent auf 406,57 USD), NVIDIA (+ 1,73 Prozent auf 208,64 USD), Caterpillar (+ 1,26 Prozent auf 915,64 USD) und Chevron (+ 1,03 Prozent auf 189,24 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Travelers (-2,15 Prozent auf 296,73 USD), Apple (-1,89 Prozent auf 301,54 USD), Sherwin-Williams (-1,88 Prozent auf 299,55 USD), Salesforce (-1,68 Prozent auf 182,55 USD) und IBM (-1,41 Prozent auf 280,82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38 798 992 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,310 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,17 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at