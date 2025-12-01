Montagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,43 Prozent schwächer bei 47 510,45 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,196 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,491 Prozent auf 47 482,25 Punkte an der Kurstafel, nach 47 716,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 47 335,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 676,03 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 47 562,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45 544,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 44 910,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 12,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 1,94 Prozent auf 106,50 USD), Nike (+ 1,76 Prozent auf 65,77 USD), Salesforce (+ 1,56 Prozent auf 234,14 USD), Chevron (+ 1,36 Prozent auf 153,19 USD) und NVIDIA (+ 1,23 Prozent auf 179,18 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amgen (-1,87 Prozent auf 338,99 USD), McDonalds (-1,86 Prozent auf 306,02 USD), Merck (-1,64 Prozent auf 103,11 USD), Goldman Sachs (-1,37 Prozent auf 814,73 USD) und Coca-Cola (-1,32 Prozent auf 72,16 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 539 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,705 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

