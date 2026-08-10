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Dow Jones im Fokus 10.08.2026 18:01:21

Montagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags

Montagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am Montag.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 53 998,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,347 Prozent auf 53 849,26 Punkte an der Kurstafel, nach 54 036,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54 072,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 53 866,69 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52 637,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 49 609,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 44 175,61 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,61 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 3,47 Prozent auf 193,03 USD), Microsoft (+ 1,98 Prozent auf 509,87 USD), Amazon (+ 1,77 Prozent auf 279,35 USD), Cisco (+ 1,41 Prozent auf 123,14 USD) und Salesforce (+ 1,39 Prozent auf 195,41 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Apple (-2,16 Prozent auf 306,57 USD), Walt Disney (-1,98 Prozent auf 102,83 USD), NVIDIA (-1,95 Prozent auf 219,59 USD), Sherwin-Williams (-1,95 Prozent auf 362,52 USD) und Travelers (-1,55 Prozent auf 378,35 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 455 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,691 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,28 zu Buche schlagen. Mit 3,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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