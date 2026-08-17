Montagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Montag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,34 Prozent schwächer bei 53 549,66 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 24,957 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,205 Prozent fester bei 53 842,80 Punkten in den Handel, nach 53 732,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 53 511,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 53 663,11 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 52 146,42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 49 526,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 44 946,12 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1,39 Prozent auf 868,51 USD), Cisco (+ 1,11 Prozent auf 112,92 USD), Goldman Sachs (+ 0,97 Prozent auf 1 049,48 USD), Chevron (+ 0,63 Prozent auf 201,25 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,62 Prozent auf 365,10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2,41 Prozent auf 191,49 USD), McDonalds (-1,99 Prozent auf 267,39 USD), Microsoft (-1,89 Prozent auf 486,02 USD), Sherwin-Williams (-1,70 Prozent auf 353,00 USD) und Nike (-1,60 Prozent auf 40,08 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 017 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,701 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at