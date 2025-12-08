Montagshandel in New York: Dow Jones verliert mittags

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,39 Prozent auf 47 769,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,178 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,157 Prozent auf 47 879,60 Punkte an der Kurstafel, nach 47 954,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 47 709,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 971,51 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 46 987,10 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 08.09.2025, mit 45 514,95 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 642,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 1,68 Prozent auf 79,28 USD), Boeing (+ 1,67 Prozent auf 205,27 USD), Microsoft (+ 1,63 Prozent auf 491,03 USD), IBM (+ 1,48 Prozent auf 312,51 USD) und Goldman Sachs (+ 1,17 Prozent auf 864,55 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Procter Gamble (-2,59 Prozent auf 139,74 USD), Nike (-2,38 Prozent auf 64,29 USD), American Express (-2,25 Prozent auf 362,00 USD), 3M (-2,17 Prozent auf 163,84 USD) und Amgen (-1,97 Prozent auf 323,38 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 494 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,801 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at