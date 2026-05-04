Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 49 307,06 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,569 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,673 Prozent auf 49 832,57 Punkte an der Kurstafel, nach 49 499,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49 227,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 416,66 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 46 504,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, stand der Dow Jones noch bei 49 501,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 41 317,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,91 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1,29 Prozent auf 271,71 USD), NVIDIA (+ 1,03 Prozent auf 200,50 USD), Merck (+ 0,89 Prozent auf 113,16 USD), McDonalds (+ 0,81 Prozent auf 288,96 USD) und Salesforce (+ 0,75 Prozent auf 185,20 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Home Depot (-2,63 Prozent auf 272,60 EUR), Procter Gamble (-1,90 Prozent auf 144,46 USD), Amgen (-1,46 Prozent auf 325,00 USD), Apple (-1,39 Prozent auf 276,25 USD) und Verizon (-1,12 Prozent auf 47,57 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 683 025 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,112 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at