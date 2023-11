Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Rot

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Am Montag sinkt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,09 Prozent auf 34 251,58 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,806 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,765 Prozent auf 34 020,82 Punkte an der Kurstafel, nach 34 283,10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 34 268,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 34 205,81 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 13.10.2023, den Wert von 33 670,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der Dow Jones auf 35 281,40 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 33 747,86 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4,61 Prozent auf 205,71 USD), Procter Gamble (+ 0,89 Prozent auf 152,76 USD), Caterpillar (+ 0,44 Prozent auf 240,73 USD), Travelers (+ 0,29 Prozent auf 170,46 USD) und Coca-Cola (+ 0,28 Prozent auf 56,88 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walgreens Boots Alliance (-2,07 Prozent auf 20,33 USD), Intel (-1,24 Prozent auf 38,38 USD), Nike (-0,97 Prozent auf 105,08 USD), Amgen (-0,95 Prozent auf 264,78 USD) und Apple (-0,92 Prozent auf 184,69 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 309 710 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,711 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

