Montagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 29 456,97 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,099 Prozent tiefer bei 29 404,29 Punkten, nach 29 433,43 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 483,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 304,49 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, mit 28 274,20 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30 333,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23 415,42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 5,77 Prozent auf 231,00 USD), Tesla (+ 5,51 Prozent auf 367,95 USD), Sandisk (+ 5,50 Prozent auf 1 566,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,42 Prozent auf 132,94 USD) und QUALCOMM (+ 3,83 Prozent auf 170,48 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Take Two (-6,67 Prozent auf 219,70 USD), Axon Enterprise (-5,69 Prozent auf 566,56 USD), Shopify A (-3,62 Prozent auf 147,37 USD), Workday (-3,55 Prozent auf 197,45 USD) und Airbnb (-3,28 Prozent auf 183,22 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 338 250 Aktien gehandelt. Mit 4,525 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at