NASDAQ 100

25 718,11
-48,14
-0,19 %
<
NASDAQ 100-Kursentwicklung 12.01.2026 16:01:49

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Montagshandels

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Am Montag sinkt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,14 Prozent auf 25 730,27 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,580 Prozent schwächer bei 25 616,81 Punkten in den Handel, nach 25 766,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 754,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 602,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 12.12.2025, den Wert von 25 196,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 221,75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 20 847,58 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit DexCom (+ 3,84 Prozent auf 69,99 USD), JDcom (+ 2,22 Prozent auf 30,11 USD), lululemon athletica (+ 2,18) Prozent auf 208,34 USD), Applied Materials (+ 2,14 Prozent auf 307,62 USD) und Dollar Tree (+ 1,79 Prozent auf 134,75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Fiserv (-3,09 Prozent auf 67,69 USD), ON Semiconductor (-2,99 Prozent auf 60,30 USD), QUALCOMM (-2,91 Prozent auf 172,60 USD), Adobe (-2,79 Prozent auf 324,63 USD) und Marriott (-2,43 Prozent auf 320,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 022 618 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,844 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart

NASDAQ 100 25 712,91 -0,21%

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX fester -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag zu. Die Wall Street steckt leichte Verluste ein. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

