Montagshandel in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu

Der NASDAQ 100 verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,64 Prozent fester bei 25 768,63 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent höher bei 25 631,01 Punkten, nach 25 605,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25 797,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 578,76 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 644,39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 358,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 774,01 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,23 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25 873,18 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 954,18 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Zoom Communications (+ 9,79 Prozent auf 94,18 USD), Datadog A (+ 4,13 Prozent auf 135,50 USD), Baker Hughes (+ 4,12 Prozent auf 56,14 USD), MercadoLibre (+ 3,91 Prozent auf 2 220,84 USD) und CrowdStrike (+ 3,56 Prozent auf 468,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-5,26 Prozent auf 42,70 USD), Tesla (-2,43 Prozent auf 438,13 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,35 Prozent auf 253,59 USD), Dollar Tree (-2,06 Prozent auf 126,27 USD) und Micron Technology (-1,96 Prozent auf 391,80 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 785 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,849 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

