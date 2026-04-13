Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,52 Prozent stärker bei 25 248,00 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,188 Prozent schwächer bei 25 069,07 Punkten, nach 25 116,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 999,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 272,79 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 380,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 741,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 18 690,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,166 Prozent nach oben. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Cadence Design Systems (+ 7,84 Prozent auf 286,50 USD), Workday (+ 7,57 Prozent auf 121,02 USD), Atlassian (+ 6,61 Prozent auf 60,93 USD), CrowdStrike (+ 6,08 Prozent auf 402,07 USD) und AppLovin (+ 5,83 Prozent auf 414,18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Fastenal (-7,83 Prozent auf 45,32 USD), Kraft Heinz Company (-2,62 Prozent auf 22,46 USD), DexCom (-2,24 Prozent auf 62,59 USD), Xcel Energy (-2,09 Prozent auf 80,66 USD) und Keurig Dr Pepper (-2,05 Prozent auf 26,03 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 662 477 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,919 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,96 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at