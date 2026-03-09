NASDAQ 100

24 641,20
-1,81
-0,01 %
<
Montagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert am Montagnachmittag

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert am Montagnachmittag

Wenig Veränderung ist am Nachmittag in New York zu beobachten.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,02 Prozent auf 24 638,16 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,866 Prozent auf 24 429,67 Punkte an der Kurstafel, nach 24 643,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 289,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 718,86 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 268,14 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Stand von 25 668,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, einen Wert von 20 201,37 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,25 Prozent nach. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 3,78 Prozent auf 342,98 USD), KLA-Tencor (+ 3,70 Prozent auf 1 394,36 USD), Intel (+ 3,06 Prozent auf 44,75 USD), ASML (+ 2,84 Prozent auf 1 329,56 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,73 Prozent auf 197,68 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-4,20 Prozent auf 549,89 USD), Charter A (-3,85 Prozent auf 223,29 USD), Cisco (-3,81 Prozent auf 75,64 USD), Booking (-3,79 Prozent auf 4 377,80 USD) und Fiserv (-3,41 Prozent auf 60,95 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 479 702 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,737 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 642,44 0,00%

