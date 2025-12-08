Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot

So bewegte sich der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 25 627,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 25 758,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25 692,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 531,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 828,16 Einheiten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 25 059,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 762,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 622,25 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,18 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 4,41 Prozent auf 27,23 USD), Micron Technology (+ 4,09 Prozent auf 246,92 USD), ON Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 56,38 USD), Broadcom (+ 2,78 Prozent auf 401,10 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,63 Prozent auf 183,69 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Marvell Technology (-6,99 Prozent auf 92,00 USD), Fortinet (-3,90 Prozent auf 83,53 USD), Baker Hughes (-3,68 Prozent auf 47,39 USD), Lululemon Athletica (-3,67 Prozent auf 183,04 USD) und Netflix (-3,44 Prozent auf 96,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 276 788 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,801 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at