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NASDAQ 100-Kursentwicklung 08.06.2026 22:34:51

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Für den NASDAQ 100 ging es letztendlich aufwärts.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,58 Prozent fester bei 29 414,26 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,81 Prozent auf 29 482,19 Punkte an der Kurstafel, nach 28 957,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 29 294,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 697,90 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 234,99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 24 643,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 761,79 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16,69 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 11,19 Prozent auf 110,27 USD), Micron Technology (+ 9,87 Prozent auf 949,28 USD), Marvell Technology (+ 9,63 Prozent auf 288,85 USD), KLA-Tencor (+ 9,27 Prozent auf 2 108,06 USD) und Applied Materials (+ 8,64 Prozent auf 492,17 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Regeneron Pharmaceuticals (-3,79 Prozent auf 611,34 USD), Cintas (-3,45 Prozent auf 173,65 USD), Fiserv (-3,14 Prozent auf 52,72 USD), Axon Enterprise (-3,10 Prozent auf 471,06 USD) und PDD (-2,88 Prozent auf 82,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 798 992 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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