Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch aktuell aufwärts.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 28 190,74 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,01 Prozent auf 28 412,31 Punkte an der Kurstafel, nach 28 128,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 190,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 460,20 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 29 118,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 27 305,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, mit 23 272,25 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,84 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Baker Hughes (+ 8,70 Prozent auf 62,23 USD), Shopify A (+ 7,23 Prozent auf 121,97 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,27) Prozent auf 97,42 USD), Workday (+ 6,10 Prozent auf 143,59 USD) und DoorDash (+ 5,30 Prozent auf 182,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil ASML (-3,92 Prozent auf 1 688,21 USD), Sandisk (-3,71 Prozent auf 1 383,32 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,64 Prozent auf 508,15 USD), Lam Research (-2,64 Prozent auf 297,15 USD) und NVIDIA (-2,17 Prozent auf 202,35 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 051 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,25 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at