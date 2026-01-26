Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Am Montag klettert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,41 Prozent auf 25 709,57 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent stärker bei 25 631,01 Punkten, nach 25 605,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 719,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 578,76 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 644,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 25 358,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 774,01 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,00 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 25 873,18 Punkte. Bei 24 954,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 5,16 Prozent auf 551,47 USD), Zoom Communications (+ 4,06 Prozent auf 89,27 USD), Baker Hughes (+ 3,45 Prozent auf 55,78 USD), Atlassian (+ 3,35 Prozent auf 136,17 USD) und Cisco (+ 3,14 Prozent auf 76,93 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-3,77 Prozent auf 43,37 USD), Tesla (-2,32 Prozent auf 438,63 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,16 Prozent auf 254,06 USD), Marriott (-1,61 Prozent auf 314,56 USD) und Micron Technology (-1,29 Prozent auf 394,49 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 6 347 973 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,849 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at