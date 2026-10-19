Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:59 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,12 Prozent auf 29 513,46 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 29 539,31 Punkte an der Kurstafel, nach 29 187,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 611,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 504,41 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 644,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 28 592,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 817,95 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,09 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 6,60 Prozent auf 1 385,00 USD), Western Digital (+ 5,95 Prozent auf 351,75 USD), Intel (+ 5,41 Prozent auf 94,71 USD), Marvell Technology (+ 4,63 Prozent auf 238,37 USD) und Lam Research (+ 4,58 Prozent auf 276,02 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Copart (-1,97 Prozent auf 27,32 USD), Booking (-1,80 Prozent auf 160,51 USD), Intuit (-1,77 Prozent auf 319,39 USD), Thomson Reuters (-1,64 Prozent auf 107,22 USD) und PayPal (-1,62 Prozent auf 50,36 EUR) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die CoreWeave-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 539 401 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 5,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at