Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|NASDAQ Composite-Entwicklung
|
28.09.2026 18:01:28
Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag in der Verlustzone
Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,90 Prozent auf 26 824,12 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,491 Prozent auf 26 935,76 Punkte an der Kurstafel, nach 27 068,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 976,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 709,69 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 28.08.2026, mit 26 402,42 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 25 297,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 22 484,07 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,44 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Lifecore Biomedical (+ 56,43 Prozent auf 6,57 USD), BlackBerry (+ 2,92 Prozent auf 8,45 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2,87 Prozent auf 4,30 USD), American Eagle Outfitters (+ 2,83 Prozent auf 17,05 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 2,79 Prozent auf 45,74 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Modine Manufacturing (-11,43 Prozent auf 175,43 USD), Donegal Group B (-8,19 Prozent auf 16,71 USD), AXT (-8,11 Prozent auf 72,54 USD), TTM Technologies (-7,11 Prozent auf 119,99 USD) und Nissan Motor (-6,72 Prozent auf 1,86 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 198 544 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,766 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17,39 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|American Eagle Outfitters Inc.
|15,24
|5,07%
|AXT Inc.
|68,54
|-1,49%
|BlackBerry Ltd
|7,55
|5,96%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,15
|-1,81%
|Donegal Group Inc. (B)
|16,71
|-8,19%
|Ionis Pharmaceuticals Inc
|40,39
|3,30%
|Lifecore Biomedical
|3,70
|1,65%
|Modine Manufacturing Co.
|157,90
|-8,78%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|3,72
|2,20%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,67
|-1,66%
|NVIDIA Corp.
|203,40
|2,84%
|Richardson Electronics Ltd.
|17,12
|-2,28%
|SIGA Technologies Inc.
|3,36
|-2,75%
|TTM Technologies Inc.
|107,05
|-5,10%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 918,92
|-0,55%
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