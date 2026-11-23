Am Montag steigt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 6,59 Prozent auf 24 107,64 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 7,30 Prozent auf 24 269,75 Punkte an der Kurstafel, nach 22 617,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24 353,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 794,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25 955,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26 180,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 22 273,08 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,75 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Century Casinos (+ 32,87 Prozent auf 0,27 USD), NVIDIA (+ 31,01 Prozent auf 164,46 USD), AXT (+ 22,64 Prozent auf 37,49 USD), TTM Technologies (+ 17,06 Prozent auf 68,89 USD) und Monolithic Power Systems (+ 15,74 Prozent auf 1 321,86 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Monro Muffler Brake (-18,32 Prozent auf 7,76 USD), AmeriServ Financial (-4,30 Prozent auf 4,45 USD), Dorel Industries (-3,16 Prozent auf 0,92 USD), Nissan Motor (-2,86 Prozent auf 1,70 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-2,67 Prozent auf 1,82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 126 784 997 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 0,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 25,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at