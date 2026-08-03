Montagshandel in New York: NASDAQ Composite legt am Mittag zu

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,90 Prozent fester bei 25 855,71 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,311 Prozent höher bei 25 452,66 Punkten, nach 25 373,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25 872,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 420,35 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 832,67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 114,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20 650,13 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,28 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 13,06 Prozent auf 68,32 USD), inTest (+ 12,10 Prozent auf 13,80 USD), Myriad Genetics (+ 8,22 Prozent auf 3,10 USD), Integra LifeSciences (+ 7,93 Prozent auf 17,97 USD) und Americas Car-Mart (+ 7,84 Prozent auf 3,44 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Monolithic Power Systems (-7,11 Prozent auf 1 324,68 USD), Compugen (-6,17 Prozent auf 2,21 USD), Nissan Motor (-4,94 Prozent auf 2,08 USD), eBay (-4,54 Prozent auf 108,83 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (-2,97 Prozent auf 33,97 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 426 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,215 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at