NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ-Handel im Fokus
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14.09.2026 18:00:53
Montagshandel in New York: NASDAQ Composite leichter
Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,38 Prozent auf 26 233,48 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,19 Prozent auf 26 018,50 Punkte an der Kurstafel, nach 26 333,04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 244,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 992,55 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 26 729,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 25 888,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 141,10 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,90 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nissan Motor (+ 15,59 Prozent auf 2,15 USD), Nice Systems (+ 8,14 Prozent auf 106,17 USD), Autodesk (+ 6,61 Prozent auf 226,43 USD), Pegasystems (+ 5,44 Prozent auf 38,21 USD) und Intuit (+ 5,04 Prozent auf 337,79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil MKS Instruments (-8,33 Prozent auf 245,03 USD), Lattice Semiconductor (-8,03 Prozent auf 110,14 USD), AXT (-7,94 Prozent auf 59,63 USD), Ultra Clean (-7,50 Prozent auf 68,49 USD) und Veeco Instruments (-7,38 Prozent auf 41,52 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 591 546 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,553 Bio. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19,80 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|195,08
|-1,55%
|AXT Inc.
|49,91
|1,22%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,25
|1,23%
|Deckers Outdoor Corp.
|69,34
|-0,23%
|Intuit Inc.
|288,35
|-1,80%
|Lattice Semiconductor Corp.
|91,68
|-0,34%
|MKS Instruments Inc.
|204,10
|-1,26%
|Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|90,50
|-1,63%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,73
|-0,22%
|NVIDIA Corp.
|183,14
|0,19%
|Pegasystems Inc.
|33,06
|-1,28%
|SIGA Technologies Inc.
|3,15
|3,96%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|57,00
|-0,49%
|Veeco Instruments Inc.
|34,99
|-0,54%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 186,41
|-0,56%