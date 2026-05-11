Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt nachmittags im Plus

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,28 Prozent höher bei 26 321,13 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 135,63 Zählern und damit 0,425 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 247,08 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 359,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 129,83 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 902,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23 066,47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17 928,92 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 359,31 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 21,68 Prozent auf 103,29 USD), Lifetime Brands (+ 13,37 Prozent auf 6,70 USD), Microvision (+ 12,94 Prozent auf 0,76 USD), Geospace Technologies (+ 12,26 Prozent auf 9,43 USD) und AXT (+ 9,46 Prozent auf 127,37 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil USANA Health Sciences (-8,28 Prozent auf 17,39 USD), Blackbaud (-7,76 Prozent auf 34,59 USD), Lifecore Biomedical (-7,52 Prozent auf 4,43 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,05 Prozent auf 4,48 USD) und SMC (-6,82 Prozent auf 501,43 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 25 186 458 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,444 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 12,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at