Montagshandel in New York: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Montag schlussendlich

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 26 274,13 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,425 Prozent auf 26 135,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26 247,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 129,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 359,31 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22 902,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 066,47 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 17 928,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,08 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 26 359,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 22,31 Prozent auf 103,83 USD), Lifetime Brands (+ 9,98 Prozent auf 6,50 USD), Geospace Technologies (+ 9,64 Prozent auf 9,21 USD), Microvision (+ 8,57 Prozent auf 0,73 USD) und QUALCOMM (+ 8,42 Prozent auf 237,53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-9,44 Prozent auf 4,37 USD), Mind CTI (-8,85 Prozent auf 0,90 USD), Blackbaud (-8,37 Prozent auf 34,36 USD), USANA Health Sciences (-8,07 Prozent auf 17,43 USD) und American Eagle Outfitters (-6,95 Prozent auf 15,52 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 41 653 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,444 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 12,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at