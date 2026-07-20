Montagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab

Wenig Veränderung war am Montagabend in New York zu beobachten.

Am Montag beendete der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25 508,07 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,786 Prozent höher bei 25 720,87 Punkten, nach 25 520,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 25 501,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 815,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 517,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 24 404,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20 895,66 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,78 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cogent Communications (+ 13,04 Prozent auf 12,40 USD), AXT (+ 6,48 Prozent auf 48,83 USD), NETGEAR (+ 3,66 Prozent auf 23,25 USD), Century Casinos (+ 3,39 Prozent auf 1,22 USD) und Century Aluminum (+ 3,23 Prozent auf 42,84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Americas Car-Mart (-8,49 Prozent auf 3,45 USD), AAON (-6,77 Prozent auf 103,88 USD), Nissan Motor (-5,91 Prozent auf 2,07 USD), Resources Connection (-4,74 Prozent auf 4,42 USD) und PDF Solutions (-4,42 Prozent auf 48,88 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 244 238 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,290 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at