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Kursverlauf 19.10.2026 22:33:50

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,11 Prozent auf 26 430,89 Punkte nach oben. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,977 Prozent auf 26 395,29 Punkte an der Kurstafel, nach 26 140,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26 344,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 613,15 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 522,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 520,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 679,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,75 Prozent nach oben. Bei 27 722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 10,34 Prozent auf 56,79 USD), Rambus (+ 6,20 Prozent auf 92,66 USD), Silgan (+ 5,98 Prozent auf 40,06 USD), Myriad Genetics (+ 5,78 Prozent auf 4,21 USD) und inTest (+ 5,65 Prozent auf 13,65 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Werner Enterprises (-7,89 Prozent auf 30,22 USD), Covenant Transport (-5,08 Prozent auf 29,16 USD), Gladstone Commercial (-4,81 Prozent auf 11,87 USD), USANA Health Sciences (-4,18 Prozent auf 14,89 USD) und Cogent Communications (-3,84 Prozent auf 7,76 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 880 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,598 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,93 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

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AXT Inc. 50,58 10,75% AXT Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 7,76 -3,84% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 -1,24% Consumer Portfolio Services Inc.
Covenant Transport Inc. 29,16 -5,08% Covenant Transport Inc.
Gladstone Commercial Corp. 10,55 -4,95% Gladstone Commercial Corp.
inTest Corp. 12,10 6,14% inTest Corp.
Myriad Genetics Inc. 3,72 4,18% Myriad Genetics Inc.
NVIDIA Corp. 194,02 1,57% NVIDIA Corp.
Rambus Inc. 82,56 6,28% Rambus Inc.
Resources Connection Inc. 2,24 0,00% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,14 -0,95% SIGA Technologies Inc.
Silgan Holdings Inc. 35,60 6,59% Silgan Holdings Inc.
USANA Health Sciences Inc. 12,80 -3,03% USANA Health Sciences Inc.
Werner Enterprises Inc. 26,80 -7,59% Werner Enterprises Inc.

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NASDAQ Comp. 26 430,89 1,11%

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