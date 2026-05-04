Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächer

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 25 092,71 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,009 Prozent auf 25 112,18 Punkte an der Kurstafel, nach 25 114,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 913,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 210,47 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der NASDAQ Composite 21 879,18 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 904,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 977,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,99 Prozent aufwärts. Bei 25 223,12 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 27,56 Prozent auf 0,17 USD), Nice Systems (+ 10,43 Prozent auf 124,67 USD), AXT (+ 7,21 Prozent auf 102,92 USD), Nortech Systems (+ 7,13 Prozent auf 14,12 USD) und Nissan Motor (+ 6,48 Prozent auf 2,30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Cogent Communications (-35,15 Prozent auf 15,02 USD), Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,68 USD), Lifetime Brands (-10,88 Prozent auf 5,98 USD), Lancaster Colony (-9,51 Prozent auf 112,55 USD) und American Woodmark (-8,59 Prozent auf 40,53 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 14 569 522 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,112 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at