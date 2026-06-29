Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Kursentwicklung im Fokus
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29.06.2026 18:01:58
Montagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne
Am Montag steigt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,37 Prozent auf 25 644,29 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,808 Prozent höher bei 25 502,09 Punkten, nach 25 297,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 289,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 697,22 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 29.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 972,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 20 948,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 20 273,46 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10,37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Lifetime Brands (+ 12,15 Prozent auf 8,54 USD), Applied Materials (+ 10,92 Prozent auf 695,29 USD), PetMed Express (+ 9,66 Prozent auf 1,93 USD), KLA (+ 8,92 Prozent auf 270,83 USD) und FormFactor (+ 8,36 Prozent auf 141,67 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Taylor Devices (-7,93 Prozent auf 57,32 USD), Cogent Communications (-6,64 Prozent auf 12,52 USD), FreightCar America (-6,08 Prozent auf 9,58 USD), SIGA Technologies (-5,87 Prozent auf 3,69 USD) und Repligen (-5,85 Prozent auf 138,41 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Comcast-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 277 361 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,083 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Taylor Devices Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|611,60
|7,54%
|Cogent Communications Holdings Inc
|13,05
|-2,72%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,52
|5,83%
|FormFactor Inc.
|117,15
|-5,90%
|FreightCar America Inc.
|8,40
|-5,08%
|KLA
|243,30
|12,04%
|Lifetime Brands IncShs
|8,97
|17,79%
|Microvision Inc.
|0,26
|7,76%
|NVIDIA Corp.
|169,58
|-0,13%
|PetMed Express Inc.
|1,64
|7,67%
|Repligen Corp.
|119,95
|-6,73%
|SIGA Technologies Inc.
|3,57
|-8,93%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|82,01
|12,99%
|Taylor Devices Inc.
|57,64
|-7,42%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 756,98
|1,82%
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