Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Letztendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,26 Prozent auf 24 404,39 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent tiefer bei 24 417,53 Punkten in den Montagshandel, nach 24 468,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 24 221,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 435,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 647,61 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22 954,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 286,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 519,51 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 1-800-FLOWERSCOM (+ 15,10 Prozent auf 4,46 USD), BlackBerry (+ 13,17 Prozent auf 5,50 USD), Veeco Instruments (+ 8,75 Prozent auf 46,73 USD), Ballard Power (+ 7,09 Prozent auf 3,17 USD) und Microvision (+ 6,24 Prozent auf 0,70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Geron (-7,14 Prozent auf 1,56 USD), Nissan Motor (-4,71 Prozent auf 2,28 USD), TransAct Technologies (-4,68 Prozent auf 3,26 USD), AXT (-4,60 Prozent auf 78,76 USD) und Intel (-4,09 Prozent auf 65,70 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28 786 106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,167 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at